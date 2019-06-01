В Донецкой области задержана женщина, которая продавала гранаты

В Донецкой области полицейские задержали 49-летнюю женщину, которая подозревается в торговле оружием. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Отмечается, что женщина была задержана во время оперативной закупки. Две гранаты Ф-1 женщина оценила в 300 гривен за каждую.



Правоохранители задержали фигурантку в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Во время санкционированного обыска по месту ее проживания полицейские изъяли две гранаты РГД-5.



По факту возбуждено сразу три уголовных производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).