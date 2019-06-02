Нидерланды попросили Малайзию прояснить слова о роли России в гибели MH17

Правительство Нидерландов попросило Малайзию дать разъяснения по поводу недавних заявлений премьер-министра страны Махатхира Мохамада, где он поставил под сомнение причастность России к крушению рейса MH17 Malaysia Airlines в небе над Донбассом. Об этом сообщает издание NOS со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Нидерландов.



«Мы попросили малайзийские власти дать объяснения заявлениям премьер-министра Махатхира», - говорится в сообщении.



Перед этим глава правительства Малайзии Махатхир Мохаммад заявил, что хотел бы видеть более убедительные доказательства того, что именно Россия сбила пассажирский самолет МН17.