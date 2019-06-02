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Мать Бузины попросила Зеленского о встрече

02 июня 2019, 11:56

Мать Бузины попросила Зеленского о встрече

Валентина Бузина, мать убитого журналиста и публициста Олеся Бузины обратилась к президенту с официальным заявлением о личном приеме. Об этом сообщил адвокат Ренат Кузьмин на странице в Facebook.

Юрист заявил, что пятый президент Петр Порошенко, руководители Службы безопасности, генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел Украины ранее отказали матери писателя во встрече.

«Надеюсь, новый президент по-человечески отнесется к просьбе Валентины Бузины и осуществит личный прием, после чего дело примет справедливый оборот», - отметил адвокат.

Украинский журналист и писатель Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.

Двое подозреваемых в совершении преступления были задержаны 18 июня. После задержания суды избрали им меру пресечения в виде содержания под стражей и неоднократно ее продлевали. Но в конце 2015 года они были помещены под домашний арест, а с весны 2016 года в отношении них перестали применять меру пресечения, связанную с ограничением свободы.

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