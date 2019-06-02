На неподконтрольной Луганщине мужчина получил ранения в ходе обстрела

Житель подконтрольного группировке «ЛНР» поселка Голубовка (ранее Кировск) Луганской области получили осколочные ранения в ходе обстрела 29 мая. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.



«Наблюдатели видели мужчину (в возрасте 40–45 лет) с ранением левой ноги. По словам мужчины, 29 мая он был внутри своего дома на ул. Пархоменко, 41, в н. п. Донецкий (неподконтрольный правительству, 49 км к западу от Луганска), когда услышал взрыв во дворе», - говорится в отчете.



Медработники рассказали СММ о том, что утром 30 мая мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями левой ноги и спины.