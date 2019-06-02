Кернес выступает за прямые переговоры с Россией

Мэр Харькова, сопредседатель партии «Доверяй делам» Геннадий Кернес, выступает за прямые переговоры Украины с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Почему кто-то стесняется переговоров прямых с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем, друг друга, а потом находим крайних и не просим извинения», — заявил Кернес на объединительном съезде партии в Харькове.



Поясняя после окончания съезда свою позицию журналистам, он сказал, что опирался на опросы общественного мнения.



«Нам нужны переговоры с Российской Федерацией, потому что мы понимаем, что это запрос нашего населения Украины. Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины. Это социология такая: нужны прямые переговоры», — заявил политик.



Кернес подчеркнул, что ни он, ни его одесский коллега и сопредседатель партии Геннадий Труханов не намерены становится народными депутатами и, если партия на внеочередных парламентских выборах преодолеет пятипроцентный барьер, они все равно останутся мэрами Харькова и Одессы.



Отвечая на вопрос о возможном участии партии «Доверяй делам» в формировании коалиции в новом парламенте, Кернес сказал: «Если мы не чужды новой власти — а мы собираемся только помогать новой власти, мы, наверное, конечно, хотим быть в коалиции».