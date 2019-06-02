«ДНР» и «ЛНР» начали систематически критиковать Зеленского. До этого молчали

В подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» СМИ появилась систематическая критика президента Украины Владимира Зеленского. «Новости Донбасса» изучили содержание онлайн-ресурсов «Донецкое агентство новостей» (ДАН) и «Луганский информационный центр» (ЛИЦ), которые считаются «официальными агентствами» группировок.



На обоих сайтах критика в адрес Зеленского начала выходить с 27 мая. Как правило, эти публикации основаны на субъективных мнениях представителей «Л-ДНР» или лояльных к ним политологов.



ДАН:

ЛИЦ:



До этого данные ресурсы практически не упоминали Зеленского в своих публикация. Также «Новости Донбасса» уже рассказывали, как основные телеканалы «Л-ДНР» проигнорировали победу Зеленского на выборах президента Украины.



Отметим, что подход, который заключается в систематической публикации материалов, основанных на определенных мнениях, нередко используется «Л-ДНР». Например, на ДАН и ЛИЦ неоднократно публиковали комментарии представителей группировок, которые хвалили инициативу создания «молодежных парламентов».