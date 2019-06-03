Медведев считает устаревшей риторику Украины по Минским соглашениям

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что желание Украины возобновить реализацию Минских соглашений сопровождается устаревшей риторикой. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», которое опубликовано на сайте правительства РФ.



«Вроде как они хотели бы возобновить определенные процессы на базе Минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой: вот это, это, другое, третье», — сказал он.



Медведев подчеркнул, что после президентских выборов власти Украины делают противоречивые заявления.



Премьер-министр РФ добавил, что Украина может использовать любые каналы общения, какие захочет, однако при этом недальновидно отрезать уже существующие.



«У нас есть и, во-первых, сохраняющиеся дипломатические отношения, и министры периодически встречаются в тех или иных форматах. Еще раз повторяю: не мы что-либо прекращали, это все сделала украинская власть. Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать — начиная от дипломатических контактов, контактов по линии Министерства иностранных дел, других ведомств Правительства и заканчивая какими-то неформальными контактами, если они захотят их использовать. Это все на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне», — сказал Медведев, отвечая на вопрос, сохраняются ли какие-то контакты между странами после отказа украинского оппозиционера Виктора Медведчука вести переговоры с Кремлем.



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