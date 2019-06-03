Вселенский патриарх: Киевского патриархата никогда не существовало

Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал.



Об этом он сказал на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле на прошлой неделе, сообщил глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко.



На своей странице в Facebook он опубликовал текст выступления Варфоломея. В своём выступлении Вселенских патриарх отмечает поддержку Украины и Православной Церкви Украины.



«Десятилетиями, если не столетиями, Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства», — отметил он.



По словам Варфоломея, Филарет был восстановлен в епископском достоинстве как бывший Митрополит Киевский.



«Так называемый Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал. Мы также исповедуем, что теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность Главного епископа Православной Церкви Украины Его Высокопреосвященства Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы, как средством распространять Благую Весть Нового Завета», — заявил Варфоломей.

Филарет ранее заявлял, что предоставление томоса об автокефалии поставило Православную церковь Украины (ПЦУ) в зависимость от Константинопольского патриархата.

Филарет возглавлял УПЦ Киевского патриархата и провозгласил автокефалию церкви от Русской православной церкви Московского патриархата. В 1997 году решением Архиерейского собора РПЦ он был отлучен от этой церкви. После вхождения Киевского патриархата в состав ПЦУ Филарета объявили почетным патриархом и оставили руководство Киевской епархией.