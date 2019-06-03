Зеленский уволил заместителя главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ президента Украины №349/2019 от 3 июня 2019 года обнародован на сайте главы государства в понедельник.



«Уволить Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины», - говорится в указе.



Ранее Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.