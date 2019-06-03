Названо имя пресс-секретаря президента

Журналистка Юлия Мендель победила в конкурсе на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает theБабель с ссылкой на источники, близкие к команде президента.



Обновлено. Указ о назначении Юлии Мендель опубликован на сайте президента.



Мендель ранее работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интере». Писала для украинского Forbes и американского Politico. Несколько лет журналистка сотрудничает с The New York Times.



По словам Ирины Победоносцевой, пресс-секретаря «ЗеКоманды», на конкурс подали около четырех тысяч заявок. На первом этапе проверяли соответствие кандидатов базовым требованиям: владение украинским и английским, грамотность, опыт работы в смежных профессиях, высшее образование.



После телефонных собеседований осталось около ста участников, а после обсуждения выбрали 50, которым и прислали творческие задачи.



«Из пятидесяти человек в финал вышли трое. С ними лично общались Зеленский и члены команды из Администрации президента. Претендентам они устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами. Тот, кого интервьюировали, заранее не знал ни формат общения, ни тем. Каждый раз вопросы были новые. Говорили на украинском и английском языках. Оценивалось понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувство юмора и скорость реакции», - рассказала Победоносцева.