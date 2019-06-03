На Донбассе погиб десантник

При выполнении задания в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Вадим Забава. Об этом сообщает пресс-служба десантно-штурмовых войск ВС Украины.



«Сегодня ночью 3 июня при выполнении задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим Владимирович», - говорится в сообщении.



Отмечается, что десантник был родом из Запорожья, у него остались жена, дочь и сын.