Зеленский 4-5 июня встретится с генсеком НАТО и президентом Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня в Брюсселе примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО, а 5-го проведет встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.



«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 4 июня, в штаб-квартире НАТО», - говорится в сообщении.



Также Зеленский примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО.



После чего в 16:45 (по местному времени) Столтенберг и Зеленский дадут совместную пресс-конференцию.



В свою очередь сайт Европейского совета сообщает, что в среду, 5 июня, в 14.30 (по местному времени) пройдет встреча президента Евросовета с Зеленским.