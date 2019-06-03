В Крыму бойца крымскотатарского батальона Эдема Кадырова приговорили к четырем годам тюрьмы

Кировский районный суд в аннексированном Крыму приговорил Эдема Кадырова к 4 годам лишения свободы и одному году ограничения свободы. Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.



«Установлено, что житель полуострова в 2016 году вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым «крымскотатарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана», действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием», - говорится в сообщении ФСБ.



Утверждается, что Эдем Кадыров пошел на сделку со следствием и признался в том, что работал личным телохранителем командира батальйона Ленура Ислямова.

23 января российский суд Симферополя арестовал бойца крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана Эдема Кадырова. В тоже время Ислямов заявил, что не знает, кто такой Эдем Кадыров.