Кучма снова будет представлять Украину на переговорах в Минске по Донбассу

Фото: president.gov.ua

Второй президент Украины, Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в ходе брифинга сообщил Владимир Зеленский.

«Уже 5-го июня будет первая встреча Трехсторонней группы во главе… с Леонидом Даниловичем Кучмой», - сказал он.



При этом сам Кучма рассказал, что не мог не согласиться с таким предложением.



«Я всегда привык в своей жизни принимать решения и выполнять их. Встреча с президентом показала, что у меня есть такая возможность - сделать свой взнос. ... Я говорил, что не могу работать свадебным генералом. Сегодня есть возможность работать на благо Украины», - заявил Кучма.