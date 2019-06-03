«Схемы»: Пинчук непублично приезжал к Зеленскому

Олигарх Виктор Пинчук непублично посещает Администрацию президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает расследовательская 9программа «Схемы: коррупция в деталях».



Журналисты заметили автомобиль Пинчука, который выезжал из боковых ворот АП вечером 31 мая. Его ждала машина сопровождения.



Также журналисты видели авто сопровождения Виктора Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот АП во вторник 28 мая.



Виктор Пинчук приходится тестем второму президенту Украины Леониду Кучме.



Напомним, что Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу.