У Зеленского прокомментировали снос бюста маршалу Жукову в Харькове

Памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове не подлежит декоммунизации из-за наличия правовой коллизии. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, комментируя снос памятника националистами 2 июня.



Она отметила, что закон о декоммунизации предусматривает переименования и демонтаж памятников советским деятелям, «но одновременно делает исключения для случаев, когда такие исторические памятники связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины».



«Итак, закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним — так же как с переименованием проспекта — присутствует. Тем более, при отсутствии общественного консенсуса по этому вопросу в городе Харькове», — написала она в Facebook.



Как сообщила пресс-секретарь президента, Владимир Зеленский считает, что решением подобных вопросов должны заниматься местные громады, в частности, проводить общественные обсуждения.



«Президент призывает городскую власть Харькова провести широкое обсуждение ситуации в территориальной громаде. Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, произошедшим 2 июня», — добавила Мендель.



Кроме этого, президент считает очередным вмешательством во внутренние дела реакцию МИД России на случай в Харькове, отметила пресс-секретарь Зеленского.

2 июня во время пикетирования съезда партии «Доверяй делам» в Харькове активисты сбросили памятник Жукову. По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.



Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник маршалу Жукову будет восстановлен.