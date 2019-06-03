Аудит «Укроборонпрома» так и не начался

Государственный концерн «Укроборонпром» не определил международного аудитора в отведенный Кабинетом Министров срок — до 25 мая. Об этом сообщают «Українські Новини».



В концерне заявили, что еще не получили 32,5 млн гривен, выделенные Кабинетом министров для проведения аудита.



Ранее в Министерстве экономического развития и торговли заявляли журналистам, что 15 мая «Укроборонпрому» было поручено в 10-дневный срок завершить проведение переговорных процедур по определению аудиторской компании для осуществления публичного финансового аудита концерна.



По состоянию на 3 июня аудитор не определен.



16 марта на тот момент президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров провести публичный аудит «Укроборонпрома».



17 апреля он заявил, что аудит запущен, принято решение правительство о его финансировании, и к аудиту допущена одна из четырех всемирно известных компаний.



Однако решение о выделении 32 млн гривен на финансовый аудит «Укроборонпрома» Кабмин принял только 22 мая.