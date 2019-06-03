Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 3 июня.

Второй президент Украины, Леонид Кучма вновь возглавит украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Кучма прекратил работу в контактной группе по Донбассу в октябре 2018 года.



Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы 5 июня будут озвучены конкретные предложения по урегулированию конфликта на Донбассе.



Леонид Кучма сообщил, что на встрече в Минске Украина будет инициировать прекращение огня на Донбассе на время сбора урожая.



Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что Украине стоит начать переговоры с Россией «с чистого листа». С аналогичным заявлением ранее выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.



Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что желание Украины возобновить реализацию Минских соглашений сопровождается устаревшей риторикой.



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