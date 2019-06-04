Госсекретарь США призвал Россию отчитаться о крушении MH17

Россия недостаточно сотрудничает в расследовании крушения MH17 и должна отчитаться о произошедшем. Такое мнение госсекретарь США Майк Помпео высказал в интервью нидерландскому медиа RTL.



По его словам, Россия должна сделать больше в этой ситуации. «Россия должна отчитаться за то, что там произошло. Я так понимаю, это тот процесс, который сейчас происходит», — сказал Помпео.



Глава Госдепа подчеркнул, что Россия должна понять, что «в ее интересах объяснить, что же произошло в результате ужасного происшествия, в результате которого погибли люди».



«Сегодня у нас была возможность поговорить с министром иностранных дел [Нидерландов] об этом вопросе и о той работе, которую мы продолжаем проводить, постараться сделать все возможное, чтобы привлечь россиян к ответственности за то, что там произошло, за эту ужасную трагедию. Нидерланды могут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать их в этом», — добавил госсекретарь США.