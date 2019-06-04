Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Госсекретарь США призвал Россию отчитаться о крушении MH17

04 июня 2019, 08:19

Госсекретарь США призвал Россию отчитаться о крушении MH17

Россия недостаточно сотрудничает в расследовании крушения MH17 и должна отчитаться о произошедшем. Такое мнение госсекретарь США Майк Помпео высказал в интервью нидерландскому медиа RTL.

По его словам, Россия должна сделать больше в этой ситуации. «Россия должна отчитаться за то, что там произошло. Я так понимаю, это тот процесс, который сейчас происходит», — сказал Помпео.

Глава Госдепа подчеркнул, что Россия должна понять, что «в ее интересах объяснить, что же произошло в результате ужасного происшествия, в результате которого погибли люди».

«Сегодня у нас была возможность поговорить с министром иностранных дел [Нидерландов] об этом вопросе и о той работе, которую мы продолжаем проводить, постараться сделать все возможное, чтобы привлечь россиян к ответственности за то, что там произошло, за эту ужасную трагедию. Нидерланды могут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать их в этом», — добавил госсекретарь США.

ТЕМЫ

Люди
Майк Помпео
События
MH17

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:23
На подконтрольной «ЛНР» территории обесточена насосная станция: без воды 3 города
23:00
Оправдание РФ в деле МН17 и «яркое детство» с автоматом. Главное за неделю
20:30
«ДНР» и «ЛНР» начали систематически критиковать Зеленского. До этого молчали
17:50
На неподконтрольной Луганщине мужчина получил ранения в ходе обстрела
22:30
Как Зеленский остановит войну? ►
14:41
Миссия ОБСЕ показала последствия обстрелов в Чигарях и Пикузах
12:21
«ДНР» сократила продолжительность комендантского часа на летний период
23:53
ОБСЕ зафиксировала повреждения шести домов в селе на неподконтрольной Луганщине
21:58
Условия для встречи «нормандской четверки» и интересы «ДНР» в урожае аграриев. Главное за день
21:30
«ДНР» лишило свободы на 10 лет преподавателя лицея по обвинению в «шпионаже»
15:00
В «ДНР» упрекнули аграриев за нежелание показывать количество земли и урожая
10:05
Красный Крест направил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
22:35
Креативные идеи по оживлению «Минска» и «яркое детство» от «ДНР». Главное за день
21:01
В «ДНР» назвали предприятия с задолженностью по зарплатам
17:46
«ДНР» дала старшеклассникам пострелять из автоматов
все новости
09:46
Стало известно, кто заменит Геращенко на переговорах в Минске
09:30
Как «схватка» Зеленского и Порошенко помогает Медведчуку ►
09:00
Все подозреваемые в нападении на Гандзюк признали вину
08:50
Вакарчук хочет полной регуляции отношений с Россией
08:19
Госсекретарь США призвал Россию отчитаться о крушении MH17
22:58
Зеленский внес законопроект о наказании за незаконное обогащение
22:15
Юношеская сборная Украины впервые вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу
21:47
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:23
Аудит «Укроборонпрома» так и не начался
19:23
На подконтрольной «ЛНР» территории обесточена насосная станция: без воды 3 города
18:24
Генпродюсер «Прямого» уходит с должности
17:55
У Зеленского прокомментировали снос бюста маршалу Жукову в Харькове
17:14
В АП подтвердили непубличные встречи Зеленского с Пинчуком и Кучмой
17:00
Автор видео о «захвате» Румынией части Украины посвятил Матиосу песню
16:37
Кучма займется переговорами по Донбассу на общественных началах
все новости
ВИДЕО
Как «схватка» Зеленского и Порошенко помогает Медведчуку ►
04 июня, 09:30
В Бахмуте срывается строительство казарм: рабочие бастуют и обвиняют подрядчика в диверсии
03 июня, 15:36
В Харькове свалили бюст Жукова. Кернес пообещал восстановить
02 июня, 15:21
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция