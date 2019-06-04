Швейцария отправила в сторону Донецка химреагенты для очистки воды

Швейцарское агентство развития и сотрудничества направило очередной гуманитарный конвой для жителей неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



23 грузовика перевозили химические реагенты для очистки воды общей массой 445,24 тонны.



Автомобили проследовали на неподконтрольную территорию через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области.

На прошлой неделе в сторону неподконтрольных Украине районов Донбасса проследовало 4 гуманитарных груза — от Международного комитета Красного Креста, посольства Швейцарии в Украине и Швейцарского агентства развития — общей массой почти 1500 тонн.

