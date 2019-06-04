В России рассказали, когда начнут работу пункты выдачи паспортов жителям Донбасса

Российские пункты выдачи паспортов граждан РФ жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнут свою работу после принятия решений о приобретении российского гражданства. Об этом сообщает министерство внутренних дел России.



Подчеркивается, что на данный момент принято несколько тысяч заявлений от жителей Донбасса о получении гражданства.



В сообщении отмечается, что в Ростовской области России были развернуты четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов о гражданстве. МВД пообещало рассматривать заявления «в кратчайшие сроки», до трех месяцев.



Как сообщалось, жители Донецка рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются при подаче заявления на получение российского гражданства.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



8 мая Кабинет министров Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.



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