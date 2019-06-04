Рада не включила в повестку дня законопроект Зеленского об импичменте

Депутаты Верховной Рады отказались включить в повестку дня сессии парламента ряд проектов законов, среди которых законопроекты об импичменте президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Депутаты не поддержали включение в повестку дня сессии законопроектов № 10340 и № 10340-1 об особой процедуре устранения президента Украины с должности (импичмент), инициатором одного из которых является Зеленский.



Также парламентарии не включили в повестку дня президентский законопроект (№ 10356) о внесении изменения в закон о выборах народных депутатов Украины относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.



Кроме того, Рада не поддержала включение в повестку дня сессии ряд других законопроектов, в частности в сфере финансирования программ и учреждений здравоохранения, в сфере жилищно-коммунальных услуг и в сфере энергетики.