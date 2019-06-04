Верховную Раду призвали принять закон о наказании за военные преступления

Источник: Center for Civil Liberties/Facebook

3 июня под стенами Верховной Рады прошла акция с требованием привести Уголовный кодекс в части ответственности за военные преступления в соответствии с международным гуманитарным правом.



Участники акции организовали инсталляцию из бытовых вещей заложников, которые удерживались в плену на оккупированных территориях. Организаторами выступили представители коалиции «Правозащитной повестки дня».



В акции приняли участие правозащитники и пострадавшие от военных преступлений.



Участники «наглядно показали тот небольшой перечень бытовых вещей, которые они имели "за роскошь" в плену на оккупированных территориях».





Целью акции было привлечь внимание народных депутатов к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права».



Законопроект был зарегистрирован в Раде еще 20 декабря 2018 года Кабинетом министров, а 2 февраля — внесен в порядок дневной. 28 мая рассмотрение законопроекта было отложено.



Кабмин предлагает криминализировать такие преступления как геноцид, агрессия, пытки преступления против человечности и военные преступления в соответствии с международным правом, а также усовершенствовать Уголовный кодекс.



Уголовный кодекс Украины не предусматривает уголовной ответственности за преступления против человечности и военные преступления. Военные преступления на сегодня трактуются как любые преступления, совершенные военнослужащими.



В 2015 году Украина признала юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях Римского статута, однако так и не ратифицировала его.