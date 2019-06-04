На заседании контактной группы по Донбассу Кучма поднимет вопрос освобождения пленных

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма поднимет вопрос освобождения пленных и установления нового режима «тишины». Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.



Накануне заседания ТКГ, которое состоится в Минске 5 июня, Кучма встретился с представителем ОБСЕ в контактной группе по Донбассу Мартином Сайдиком.



«Встреча состоялась в Киеве. В разговоре обсудили повестку дня завтрашней работы. Основные вопросы — освобождение заложников и вопросы безопасности», — сообщила Олифер.

Второй президент Украины, Леонид Кучма вновь возглавит украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Кучма прекратил работу в контактной группе по Донбассу в октябре 2018 года.



Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы 5 июня будут озвучены конкретные предложения по урегулированию конфликта на Донбассе.



Леонид Кучма сообщил, что на встрече в Минске Украина будет инициировать прекращение огня на Донбассе на время сбора урожая.