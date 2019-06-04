«У меня новый друг». Юнкер во время встречи с Зеленским рассказал, скучает ли по Порошенко

В Брюсселе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.



Во время их рукопожатия, которое трнаслировалось на сайте Еврокомиссии, журналисты спросили у Юнкера, скучает ли он по Петру Порошенко. «У меня новый друг», — ответил председатель Еврокомиссии.



Зеленский добавил: «Я лучше. Новый друг лучше старого».



Как передает администрация президента Украины, Зеленский встретился с Юнкером, чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии.

Президент @ZelenskyyUa зустрівся з @JunckerEU, щоб підтвердити незмінність європейського та євроатлантичного курсу України і подякувати за особливу роль ЄС у стримуванні російської агресії. pic.twitter.com/Sr4d0Eclet — APU (@APUkraine) June 4, 2019