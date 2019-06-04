Зеленский: Мы готовы к переговорам с РФ и выполнению Минских соглашений

Президент Владимир Зеленкий заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений, но при этом Украинское государство должно быт способно защитить себя. Об этом он сказал во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который транслировал телеканал NewsOne.



«Мы готовы общаться с Россией, мы готовы выполнять Минские соглашения. Однако, в первую очередь, мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономической, политической и военной сферах», — сказал Зеленский.



Во время брифинга президент также отметил, что завтра на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске будет обсуждаться прекращение огня на Донбассе, а также обмен пленными.



Кроме того, Зеленский отметил, что на встрече ТКГ в Минске будет присутствовать начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.