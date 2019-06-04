Столтенберг подтверждает перспективу членства Украины в НАТО: в фокусе - реформы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова подтвердил перспективу членства в Альянсе для Украины. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».



«Лидеры НАТО не раз подчеркивали, что мы до сих пор поддерживаем наше решение, которое приняли на Бухарестском саммите (решение саммита 2008г, согласно которому Украина и Грузия однажды станут членами НАТО – ИФ). В нашем фокусе теперь реформы», - отметил генсек.



Столтенберг также добавил, что Альянс готов поддерживать Украинское государство на пути реформ.



Он напомнил, что на выбор страны интегрироваться ли ей в Альянс не могут влиять другие государства.



«Только страна, которая самостоятельно принимает решение стать членом НАТО, а также 29 членов Альянса, принимают решение. Никакие другие страны не могут влиять на этот процесс», - подчеркнул Столтенберг.