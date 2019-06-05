На Донбассе погибли трое украинских военных, еще трое получили ранения

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов погибли двое военнослужащих, еще трое получили ранения. С начала текущих суток в результате боевых действий погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.



Всего боевиков обвинили в 16 обстрелах позиций украинской армии. Отмечается, что при этом противник трижды применял запрещенные Минскими договоренностями вооружение.



Так, в минувшие сутки под обстрелами оказались украинские позиции в районах населенных пунктов, Авдеевка, Опытное, Новоселовка Вторая, Талаковка, Чермалык, Павлополь, Пески, Водяное, Крымское, Новолуганское, Золотое-4, Станица Луганская.



С начала текущих суток противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил – в районе населенных пунктов Талаковка, Водяное и Золотое-1.



«На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются», - отметили в штабе.