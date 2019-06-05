В Луганской области информатора боевиков приговорили к четырем годам тюрьмы

В Луганской области к четырем годам лишения свободы приговорен информатор боевиков «ЛНР». Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Оперативники спецслужбы установили, что с июня 2017 года до апреля 2018 года житель Рубежного, в Луганской области, работая на государственном предприятии, собирал информацию о количественном составе, дислокации, маршруты передвижения Вооруженных Сил Украины, сил АТО/ООС и характеристики фортификационных сооружений. Полученные данные с помощью мессенджеров мобильного телефона он передавал представителю незаконных вооруженных формирований террористов», - сообщили в ведомстве.



Задержали мужчину в феврале текущего года.



По решению Лисичанского городского суда преступника приговорили к четырем годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.



Приговор суда вступил в законную силу.