Зеленский прокомментировал дело ПриватБанка и «слухи» о дефолте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу ПриватБанка будет защищать только государство и граждан. Об этом он сообщил на встрече с Еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, передает администрации президента в своем Twitter.



Кроме того, Зеленский назвал информацию о возможном дефолте Украины слухами.



«Что касается дефолта — это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», — подчеркнул глава государства.

В интервью Financial Times бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский заявил, что новому президенту страны Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и списать внешний долг государства.



Глава СНБО Александр Данилюк назвал предложение о дефолте «позицией отдельных бизнесменов».



Против сценария с дефолтом также выступили глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков и представитель президента в Кабмине Андрей Герус.