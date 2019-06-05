Луганскую «Зарю» возглавил бывший тренер немецкого «Вердера»

Новым главным тренером луганской «Зари» стал Виктор Скрипник. Как сообщает пресс-служба клуба, с украинским специалистом заключен контракт на три года.



На этом посту Скрипник заменил Юрия Вернидуба, который 31 мая ушел в отставку.



Предыдущим местом работы Скрипника был футбольный клуб «Рига», в котором он выиграл чемпионат и Кубок Латвии.



Его тренерская карьера началась в немецком «Вердере» из Бремена, за который он выступал и в качестве футболиста. Сначала Скрипник руководил молодежными командами бременцев, а в 2014-2016 года возглавлял первую команду.



В сезоне 2018/2019 «Заря» финишировала на пятом месте Украинской премьер-лиги. В связи с вооруженным конфликтом луганский клуб проводит домашние матчи в Запорожье.