Нардеп: В Раде нет голосов для переноса реформы энергорынка

В Верховной Раде отсутствуют необходимые 226 голосов в поддержку переноса запуска нового рынка электроэнергии. Об этом сообщает и.о. председателя Комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский по итогу совещания у премьер-министра 3 июня.



«За один месяц до запуска такая задача выглядит не просто как сложная, но как критически рискованная, с непредвиденными последствиями в условиях серьезной политической нестабильности», — написал Домбровский в Facebook.



Запуск нового рынка электроэнергии должен стартовать c 1 июля.



Как отметил Домбровский, к этому времени должно пройти обучение для поставщиков, операторов системы распределения, производителей электроэнергии, результатом которого является государственный экзамен и выдача сертификата. Кроме этого, необходимо ввести нормативно-правовой базы, провести мониторинг хода внедрения IT-решений и создать условия для работы в аварийном режиме.

Ранее представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявлял, что команда президента Владимира Зеленского намерена инициировать перенос запуска нового рынка электроэнергии на следующий год.



Согласно реформе, летом в Украине должен появиться оптовый рынок электроэнергии. Он предусматривает введение двухсторонних договоров (бизнес-потребители смогут напрямую закупать у производителя электроэнергию), рынок «на сутки вперед» (договор будет действовать один операционный день), внутрисуточный рынок (контракт будет заключаться «сегодня на сегодня») и балансирующий рынок.



Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен уверен, что Украина не успеет запустить новый рынок электроэнергии с 1 июля.



От внедрения экономических реформ зависит получение Украиной нового транша макрофинансовой помощи, заявлял ранее вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.