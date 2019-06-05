Начальник Генштаба ВСУ не будет присутствовать на переговорах в Минске по Донбассу

Начальник Генштаба Руслан Хомчак не будет участвовать в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, которые состоятся 5 июня. Позицию Генштаба ВСУ будет представлять заместитель командующего ООС Богдан Бондарь. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента на странице Facebook.



«После дополнительных консультаций Президент Украины принял решение, что участию начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не пришло время» - говорится в сообщении.



Как отмечается, Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в Трехсторонние контактной группе.

4 июня во время совместного пресс-брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак будет присутствовать на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.