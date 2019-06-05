Кабмин выделил почти 14 млн гривен помощи семьям погибших и получившим инвалидность в АТО

Кабинет министров Украины выделил 13 млн 892,6 тысяч гривен для предоставления единоразовой денежной помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает «Интерфакс-Украина».



Помощь рассчитана на членов семей пятерых погибших военных и 17 военнослужащих, получивших инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.



Членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы, - от 250 до 400 прожиточных минимумов. В частности, получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.



Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине с 1 января 2019 года установлен в размере 1921 гривен.