Кучма встретился с Лукашенко перед заседанием контактной группы по Донбассу

В Минске прошла встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и второго президента Украины Леонида Кучмы. Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.



Сообщается, что политики тепло приветствовали друг друга.



«Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему. Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов», — сказал Лукашенко.



На что Кучма ответил: «Они знают мое давнее отношение к Беларуси, знают наши добрые хорошие отношения».



На встрече обсуждались вопросы развитие украинско-белорусского сотрудничества.



Лукашенко также попросил Кучму проинформировать его о последний событиях в Украине.



«Думаю, вы мне много чего расскажете после последних событий. С вашим опытом вы, естественно, оцениваете эти события под определенным политическим углом. Буду очень рад услышать. Словом, я рад вас здесь видеть», — сказал он.

5 июня в Минске запланированы переговоры Трехсторонней контактной группы.



Второй президент Украины, Леонид Кучма вновь возглавит украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Кучма прекратил работу в контактной группе по Донбассу в октябре 2018 года.



Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы 5 июня будут озвучены конкретные предложения по урегулированию конфликта на Донбассе.



Леонид Кучма сообщил, что на встрече в Минске Украина будет инициировать прекращение огня на Донбассе на время сбора урожая.