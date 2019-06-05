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ПриватБанк раскрыл детали иска в США к Коломойскому и Боголюбову

05 июня 2019, 13:25

ПриватБанк раскрыл детали иска в США к Коломойскому и Боголюбову

Аналитический центр Atlantic Council обнародовал детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр, передает «Новое время».

Ответчики подозреваются «в сотнях миллионов долларов убытков, возникших в связи с … незаконным обогащением, мошенническом трансфере по законам штата (включая Делавэр и Огайо), в нарушениях устава Огайо [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations], и в результате гражданского сговора».

«С 2006 по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) в отмывание средств [конечных бенефициаров] в ПриватБанке на Кипре составило 470 млрд долларов, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период. период» (стр. 78 искового заявления)», - говорится в сообщении.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов были деловыми партнерами с 1992 года. Они создали ПриватБанк, на долю которого приходилась пятая часть банковских активов Украины. В декабре 2016 года он был национализирован украинским правительством, которое утверждало, что два совладельца выдали 97% кредитов банка через различные оффшорные компании, в большинстве случаев на Кипре. Правительство Украины национализировало банк и рекапитализировало его на 5,5 млрд долларов.

Согласно информации, обнародованной в документе, конечные бенефициары «использовали ПриватБанк в качестве своего собственного карманного банка» и используя организации в Соединенных Штатах для отмывания сотен миллионов долларов или незаконно присвоения кредитов ПриватБанка в Соединенных Штатах, чтобы обогатить себя и своих партнеров — конспираторов. «(с. 3).

«Конечные владельцы собирают розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали филиал ПриватБанка на Кипре. На Кипре они пользовались услугами двух местных юридических фирм», - утверждается в иске.

Отмечается, что ответчики по иску работали с тремя американцами в Майами, которые помогли создать большое количество анонимных фирм (LLC) в Соединенных Штатах, в основном в штате Делавэр, а также во Флориде, Нью-Джерси и Орегоне.

Согласно документу, деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде, штат Огайо, Гарварде, Иллинойс и Далласе, Техасе, и в ферросплавные компании. Согласно иску, ответчики приобрели коммерческую недвижимость за миллионы долларов в Кливленде и стали там крупнейшими владельцами недвижимости. Сообщалось, что ФБР расследовало дело Коломойского в штате Огайо на предмет отмывания денег.

Также, согласно иску, Коломойский и Боголюбов купили несколько ферросплавных компаний в США, Felman Production Inc., в Западной Вирджинии; Фелман Трейдинг Инк. и Джорджиан Марганец; Уоррен Стил Холдингс в Уоррене, штат Огайо; Steel Rolling Holdings Inc., Гибралтар, Мичиган; CC Metals and Alloys, LLC, в Кентукки; Мичиган бесшовные трубы, штат Мичиган.

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