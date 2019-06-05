Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, в том числе и Донецкой области

05 июня 2019, 14:35

Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, в том числе и Донецкой области

Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав областных государственных администраций (ОГА). Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Всего одобрено 13 лиц», - сказал Семерак.

Согласно документу, который есть в распоряжении агентства, Кабмин одобрил увольнение с занимаемых должностей Александра Савченко (глава Волынской ОГА), Александра Куця (глава Донецкой ОВГА), Геннадия Москаля (глава Закарпатской ОГА), Константина Брыля (глава Запорожской ОГА), Олега Гончарука (глава Ивано-Франковской ОГА), Александра Терещука (глава Киевской ОГА), Сергея Кузьменко (глава Кировоградской ОГА), Олега Синютки (глава Львовской ОГА), Алексея Савченко (глава Николаевской ОГА), Николая Клочко (глава Сумской ОГА), Степана Барны (глава Тернопольской ОГА), Вадима Лозового (глава Хмельницкой ОГА), Александра Мисника (глава Черниговской ОГА).

ТЕМЫ

Люди
Александр Куць
Организации
Кабмин
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:05
На неподконтрольной Донетчине из-за непогоды прорвало три дамбы
10:02
ОБСЕ задокументировала повреждение квартиры в Докучаевске
23:00
ОБСЕ зафиксировала движение грузовиков из РФ на неподконтрольную Луганщину
22:25
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:10
Водоемы Донецка в 97% случаев не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам
15:49
В Донецке рассказали об обстреле мечети
13:01
В Докучаевске и Чермалыке обстрелами были повреждены жилые дома
10:57
Швейцария отправила в сторону Донецка химреагенты для очистки воды
10:09
В неподконтрольном поселке под Мариуполем была ранена местная жительница
19:23
На подконтрольной «ЛНР» территории обесточена насосная станция: без воды 3 города
23:00
Оправдание РФ в деле МН17 и «яркое детство» с автоматом. Главное за неделю
20:30
«ДНР» и «ЛНР» начали систематически критиковать Зеленского. До этого молчали
17:50
На неподконтрольной Луганщине мужчина получил ранения в ходе обстрела
22:30
Как Зеленский остановит войну? ►
14:41
Миссия ОБСЕ показала последствия обстрелов в Чигарях и Пикузах
все новости
17:18
Кабмин обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
17:05
На неподконтрольной Донетчине из-за непогоды прорвало три дамбы
16:49
Зеленский назвал противодействие агрессии РФ одним из главных приоритетов
16:33
Трех пограничников Мариупольского отряда подозревают в передаче секретной информации ФСБ
15:58
Зеленский провел переговоры со старшим советником Трампа
15:42
Аваков заявил, что не собирается в отставку
15:10
Кабмин внес изменения в порядок въезда и выезда на неподконтрольную территорию
14:35
Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, в том числе и Донецкой области
14:29
Медведев: Транзит газа через Украину сохранится после отказа от судебных споров
14:05
В Славянске сотрудники и студенты колледжа перекрыли улицу, протестуя против увольнения директора
14:04
Убийство 5-летнего мальчика: начальника полиции Киевской области отправят на Донбасс
13:25
ПриватБанк раскрыл детали иска в США к Коломойскому и Боголюбову
12:58
Кучма встретился с Лукашенко перед заседанием контактной группы по Донбассу
12:27
Кабмин выделил почти 14 млн гривен помощи семьям погибших и получившим инвалидность в АТО
11:25
Зеленский – РФ: Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров
все новости
ВИДЕО
Что такое открытые списки на выборах в Раду и почему их до сих пор нет ►
05 июня, 08:35
Как «схватка» Зеленского и Порошенко помогает Медведчуку ►
04 июня, 09:30
В Бахмуте срывается строительство казарм: рабочие бастуют и обвиняют подрядчика в диверсии
03 июня, 15:36
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция