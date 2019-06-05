Кабмин внес изменения в порядок въезда и выезда на неподконтрольную территорию

В порядок въезда на неподконтрольную территорию Украины внесли изменения в части необходимости справки от органов миграционной службы, если въезд на подконтрольную территорию связан с оформлением документов. Решение приняли на заседании Кабмина, передает «Интерфакс-Украина».



Так, въезд на неподконтрольную территорию украинцев, которые выехали оттуда для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство, осуществляется при условии предоставления справки от территориальных органов Государственной миграционной службы.



Лица, не достигшие 16 лет, при отсутствии паспорта или загранпаспорта могут въезжать с оккупированной территории на основании свидетельства о рождении. Однако если такое лицо будет без сопровождения, на протяжении суток его передадут Нацполиции для передачи органам опеки.