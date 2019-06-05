Зеленский провел переговоры со старшим советником Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюсселе встретился со старшим советником президента США Джаредом Кушнером и министром энергетики США Риком Перри. Об этом сообщил постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондлэнд.



Встреча состоялась 4 июня в рамках ужина в постоянном представительстве США при ЕС.



«Вчера вечером я имел честь провести в посольстве ужин, на котором присутствовали ряд европейских лидеров и несколько высокопоставленных чиновников из Вашингтона, для укрепления приоритетного партнерства Евросоюза и США», — написал он в Twitter.



Как сообщили в Администрации президента Украины, Зеленский и Кушнер провели переговоры, в которых затронули, в частности, вопросы энергетики и безопасности.



«Да, президент Зеленский разговаривал с Кушнером, они обсудили широкий спектр вопросов, начиная от безопасности и заканчивая энергетикой», — сказали в АП в комментарии «Зеркалу недели».



Подробностей встречи в АП не привели.



На ужине также присутствовал министр энергетики Рик Перри, президент Польши Анджей Дуда, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.