Трех пограничников Мариупольского отряда подозревают в передаче секретной информации ФСБ

Правоохранители подозревают сотрудника Управления Службы безопасности Украины в Одесской области и трех пограничников Мариупольского отряда в передаче секретной информации ФСБ России. Об этом говорится в материалах суда, передают «Українськi Новини».



Отмечается, что контрразведка СБУ установила, что гражданин Украины, офицер запаса Вооруженных Сил, причастен к разведывательной деятельности в пользу ФСБ РФ.



В частности, офицер осуществляет сбор с целью передачи представителям российских спецслужб сведений, составляющих государственную тайну; оказывает им помощи в проведении подрывной деятельности против Украины; участвует в организации покушения на убийство сотрудника Службы безопасности Украины.



«По имеющимся данным, офицер запаса на выполнение задания своего российского куратора (кадрового сотрудника ФСБ РФ) собирает и передает сотрудникам российских спецслужб копии документов по оперативно-служебной деятельности некоторых военизированных формирований Украины; собирает данные о деятельности должностных лиц районных государственных администраций Одесской области, оперативно-служебной деятельности подразделений УСБУ в Одесской области, мест дислокации подразделений ВСУ, принимающих участие в проведении операции объединенных сил в Донецкой области», - говорится в сообщении.



Кроме того, подозреваемый занимается вербовкой сотрудников украинских правоохранительных органов.



В судебных определениях сообщается, что с целью осуществления своей преступной деятельности, подозреваемый установил связь с сотрудником УСБУ в Одесской области Повелько Р.К. По всей вижимости, речь идет о полковнике Руслане Кузьмиче Повелько, бывшем начальнике Новоазовского межрайонного отдела СБУ.



Подозреваемый предложил ему за денежное вознаграждение передавать конфиденциальную информацию о деятельности УСБУ.



Согласно данным следствия, 9 мая во время конспиративной встречи подозреваемый получил от него секретный документ «Схема распределения функциональных обязанностей руководства Управления СБУ в Одесской области. У подозреваемого изъяты банковская карточка на имя владельца мариупольской охранной фирмы «АСР-Охрана» Александра Ракушина», - говорится в сообщении.



Кроме того, установлены три сотрудника Государственной пограничной службы, которые также передавали секретную информацию подозреваемому.



10 мая правоохранители обыски по месту службы подозреваемых в отделе погранслужбы «Мариуполь» Донецкого погранотряда.