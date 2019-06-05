Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Трех пограничников Мариупольского отряда подозревают в передаче секретной информации ФСБ

05 июня 2019, 16:33

Трех пограничников Мариупольского отряда подозревают в передаче секретной информации ФСБ

Правоохранители подозревают сотрудника Управления Службы безопасности Украины в Одесской области и трех пограничников Мариупольского отряда в передаче секретной информации ФСБ России. Об этом говорится в материалах суда, передают «Українськi Новини».

Отмечается, что контрразведка СБУ установила, что гражданин Украины, офицер запаса Вооруженных Сил, причастен к разведывательной деятельности в пользу ФСБ РФ.

В частности, офицер осуществляет сбор с целью передачи представителям российских спецслужб сведений, составляющих государственную тайну; оказывает им помощи в проведении подрывной деятельности против Украины; участвует в организации покушения на убийство сотрудника Службы безопасности Украины.

«По имеющимся данным, офицер запаса на выполнение задания своего российского куратора (кадрового сотрудника ФСБ РФ) собирает и передает сотрудникам российских спецслужб копии документов по оперативно-служебной деятельности некоторых военизированных формирований Украины; собирает данные о деятельности должностных лиц районных государственных администраций Одесской области, оперативно-служебной деятельности подразделений УСБУ в Одесской области, мест дислокации подразделений ВСУ, принимающих участие в проведении операции объединенных сил в Донецкой области», - говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемый занимается вербовкой сотрудников украинских правоохранительных органов.

В судебных определениях сообщается, что с целью осуществления своей преступной деятельности, подозреваемый установил связь с сотрудником УСБУ в Одесской области Повелько Р.К. По всей вижимости, речь идет о полковнике Руслане Кузьмиче Повелько, бывшем начальнике Новоазовского межрайонного отдела СБУ.

Подозреваемый предложил ему за денежное вознаграждение передавать конфиденциальную информацию о деятельности УСБУ.

Согласно данным следствия, 9 мая во время конспиративной встречи подозреваемый получил от него секретный документ «Схема распределения функциональных обязанностей руководства Управления СБУ в Одесской области. У подозреваемого изъяты банковская карточка на имя владельца мариупольской охранной фирмы «АСР-Охрана» Александра Ракушина», - говорится в сообщении.

Кроме того, установлены три сотрудника Государственной пограничной службы, которые также передавали секретную информацию подозреваемому.

10 мая правоохранители обыски по месту службы подозреваемых в отделе погранслужбы «Мариуполь» Донецкого погранотряда.

ТЕМЫ

Прочее
Пограничники
Организации
СБУ ФСБ РФ
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:05
На неподконтрольной Донетчине из-за непогоды прорвало три дамбы
10:02
ОБСЕ задокументировала повреждение квартиры в Докучаевске
23:00
ОБСЕ зафиксировала движение грузовиков из РФ на неподконтрольную Луганщину
22:25
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:10
Водоемы Донецка в 97% случаев не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам
15:49
В Донецке рассказали об обстреле мечети
13:01
В Докучаевске и Чермалыке обстрелами были повреждены жилые дома
10:57
Швейцария отправила в сторону Донецка химреагенты для очистки воды
10:09
В неподконтрольном поселке под Мариуполем была ранена местная жительница
19:23
На подконтрольной «ЛНР» территории обесточена насосная станция: без воды 3 города
23:00
Оправдание РФ в деле МН17 и «яркое детство» с автоматом. Главное за неделю
20:30
«ДНР» и «ЛНР» начали систематически критиковать Зеленского. До этого молчали
17:50
На неподконтрольной Луганщине мужчина получил ранения в ходе обстрела
22:30
Как Зеленский остановит войну? ►
14:41
Миссия ОБСЕ показала последствия обстрелов в Чигарях и Пикузах
все новости
17:18
Кабмин обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
17:05
На неподконтрольной Донетчине из-за непогоды прорвало три дамбы
16:49
Зеленский назвал противодействие агрессии РФ одним из главных приоритетов
16:33
Трех пограничников Мариупольского отряда подозревают в передаче секретной информации ФСБ
15:58
Зеленский провел переговоры со старшим советником Трампа
15:42
Аваков заявил, что не собирается в отставку
15:10
Кабмин внес изменения в порядок въезда и выезда на неподконтрольную территорию
14:35
Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, в том числе и Донецкой области
14:29
Медведев: Транзит газа через Украину сохранится после отказа от судебных споров
14:05
В Славянске сотрудники и студенты колледжа перекрыли улицу, протестуя против увольнения директора
14:04
Убийство 5-летнего мальчика: начальника полиции Киевской области отправят на Донбасс
13:25
ПриватБанк раскрыл детали иска в США к Коломойскому и Боголюбову
12:58
Кучма встретился с Лукашенко перед заседанием контактной группы по Донбассу
12:27
Кабмин выделил почти 14 млн гривен помощи семьям погибших и получившим инвалидность в АТО
11:25
Зеленский – РФ: Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров
все новости
ВИДЕО
Что такое открытые списки на выборах в Раду и почему их до сих пор нет ►
05 июня, 08:35
Как «схватка» Зеленского и Порошенко помогает Медведчуку ►
04 июня, 09:30
В Бахмуте срывается строительство казарм: рабочие бастуют и обвиняют подрядчика в диверсии
03 июня, 15:36
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция