Зеленский назвал противодействие агрессии РФ одним из главных приоритетов

Президент Владимир Зеленский выступил за усиление антироссийских санкций и заявил, что противодействие агрессии Кремля является одним из главных его приоритетов. Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в среду в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».



«Среди своих ключевых приоритетных задач вижу также противодействие российской агрессии и консолидацию международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины», — сказал он.



Зеленский подчеркнул, что призвал к усилению санкционного давления на РФ, чтобы «вернуть мир в Украину».



Как заверил президент, Украина будет придерживаться своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.



«Украина должна продолжать свое движение в Европейский Союз. Европейская интеграция — это гарантия независимости украинского государства, благополучия украинского народа, залог ускоренного экономического и технологического роста», подчеркнул он.



В своей речи после инаугурации Зеленский заявлял, что первой его задачей на посту президента является прекращение боевых действий на Донбассе.