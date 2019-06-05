На неподконтрольной Донетчине из-за непогоды прорвало три дамбы

Из-за сильных осадков в подконтрольном группировке «ДНР» городе Докучаевск 4 июня произошел прорыв трех земляных дамб водоемов для разведения мальков рыб. Об этом сообщает «МЧС ДНР».



В результате прорыва произошло подтопление подвальных помещений одного пятиэтажного дома и пяти двухэтажных многоквартирных домов, подвала здания «Дома ветеранов труда» и смотровой ямы локомотивного депо ГП «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат».



Отмечается, что территориальная подсистема города Докучаевска переведена в режим функционирования «Повышенная готовность».