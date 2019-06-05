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«Это диверсия». У Зеленского инициировали расследование из-за плагиата в выступлении

05 июня 2019, 21:50

«Это диверсия». У Зеленского инициировали расследование из-за плагиата в выступлении

Заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование в связи с идентичностью фрагментов выступления президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе и выступления Петра Порошенко во время съезда партии «Европейская солидарность». Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

«Предварительно установлено, что работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко», — отмечается в сообщении.

При этом на Банковой заверили, что содержание и повестка дня переговоров Зеленского с руководителями Евросоюза и НАТО формировались сотрудниками администрации президента. «Представители предыдущей власти не влияли на вопросы, которые президент Владимир Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины», — добавили в АП.

Также у Зеленского пообещали, что в случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих министерства иностранных дел с Петром Порошенко «будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы».

«Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко», — говорится в сообщении.

Сегодня пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в плагиате фрагмента речи Порошенко, который прозвучал во время встречи с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе. Речь идет о речи Порошенко на первом съезде партии «Европейская Солидарность» 31 мая.

Зеленский повторил за Порошенко такой фрагмент: «Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве».

ТЕМЫ

Люди
Петр Порошенко Владимир Зеленский

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