«Это диверсия». У Зеленского инициировали расследование из-за плагиата в выступлении

Заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование в связи с идентичностью фрагментов выступления президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе и выступления Петра Порошенко во время съезда партии «Европейская солидарность». Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.



«Предварительно установлено, что работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко», — отмечается в сообщении.



При этом на Банковой заверили, что содержание и повестка дня переговоров Зеленского с руководителями Евросоюза и НАТО формировались сотрудниками администрации президента. «Представители предыдущей власти не влияли на вопросы, которые президент Владимир Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины», — добавили в АП.



Также у Зеленского пообещали, что в случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих министерства иностранных дел с Петром Порошенко «будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы».



«Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко», — говорится в сообщении.



Сегодня пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в плагиате фрагмента речи Порошенко, который прозвучал во время встречи с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе. Речь идет о речи Порошенко на первом съезде партии «Европейская Солидарность» 31 мая.



Зеленский повторил за Порошенко такой фрагмент: «Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве».