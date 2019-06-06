В ОБСЕ сообщили о последствиях обстрела мечети в Донецке

Наблюдатели миссии ОБСЕ выяснили подробности обстрела 4 июня мечети Ахать-Джами в прифронтовом микрорайоне Октябрьский наокраине Донецка. Об этом говорится в свежем отчете организации.



В частности, наблюдатели видели мужчину с небольшой, покрытой корочкой раной на спине. Он сообщил, что утром 4 июня, когда он и еще 70 человек находились возле мечети для того, чтобы принять участие в подготовке к Ид аль-Фитру — мусульманскому празднику, который знаменует окончание Рамадана, он в дважды слышал царапающий звук, после чего произошел взрыв, и в него попал небольшой острый предмет.



На приусадебном участке примерно в 10 метрах к югу от мечети, команда миссии зафиксировала свежую неглубокую воронку и маслянистую черную жидкость возле нее, а в 2 метрах от воронки — осколок разбитого стекла. Ориентировочно в 15 метрах к северу от мечети наблюдатели видели белый автомобиль, забрызганный грязью и маслянистой черной субстанцией, с выбитым задним окном и со спущенной передней правой шиной, на которой были видны два отверстия. По оценке представителей ОБСЕ, воронка и повреждения автомобиля возникли в результате разрыва одиночного снаряда из вооружения неустановленного типа, выпущенного с северного направления. Мужчина расскзал им, что автомобиль был припаркован возле вышеупомянутой воронки, когда в него попал снаряд, после чего он был перемещен.



С западной стороны мечети члены патруля миссии ОБСЕ видели свежие повреждения части ее крыши и водосточной системы вблизи юго-западного угла здания. Кроме того, наблюдатели видели деревянные щепки, элементы разбитого пластикового водостока, фрагменты изоляции и цементную пыль на земле в радиусе 3–4 метров, а также два небольших осколка. По их оценке, повреждения были вызваны другим снарядом из вооружения неустановленного типа, выпущенным с северного направления.



Как сообщалось, утром 4 июня произошел обстрел мечети Ахать-Джами в Донецке.