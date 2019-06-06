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Под Мариуполем в результате обстрела был ранен мужчина и поврежден его дом

06 июня 2019, 09:21

Под Мариуполем в результате обстрела был ранен мужчина и поврежден его дом

В результате обстрела 1 июня получили ранение житель подконтрольного группировке «ДНР» села Ужовка (ранее – Ленинское). Кроме этого, от обстрела получил повреждения и его дом. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.

4 июня в больнице Новоазовска наблюдатели, в сопровождении членов вооруженных формирований, видели 57-летнего мужчину с повязками на голове и верхней части тела.

«Он сообщил, что он проживает в н. п. Ужовка (быв. Ленинское; неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя). По его словам, он получил ранения, когда вечером 1 июня его дом №43 на ул. Гагарина попал под обстрел», - говорится в отчете.

Медперсонал рассказал команде миссии, что 1 июня в больницу поступил мужчина с осколочными ранениями печени, толстой кишки, тонкого кишечника, аппендицита, правой руки, левой ноги и правой части лица.

Наблюдатели зафиксировали повреждения западной стороны крыши, свежие трещины на внешней западной стене дома, а также повреждения штукатурки дома в Ужовке на ул. Гагарина, 43.

Примерно в 120 м к югу от дома наблюдатели видели свежую воронку.

«В обоих случаях определить направление огня или тип используемого вооружения не представлялось возможным», - отметили в миссии.

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