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Красный крест отправил на неподконтрольную территорию 180 тонн гумпомощи

06 июня 2019, 09:27

Красный крест отправил на неподконтрольную территорию 180 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на неподконтрольную территорию гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ «Новотроицкое» к временно оккупированной территории Украины последовали 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлено 180 тонн гуманитарной помощи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе гуманитарного груза - строительные материалы, бытовую химию и корма для домашних животных.

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