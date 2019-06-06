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Парубий увидел «шаг к капитуляции» в намерении запретить ответную стрельбу на Донбассе

06 июня 2019, 11:33

Парубий увидел «шаг к капитуляции» в намерении запретить ответную стрельбу на Донбассе

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает недопустимым запрет стрельбы в ответ на атаки противника на Донбассе.

«Запрет стрелять в ответ — это не шаг к миру, а шаг к капитуляции. Мы не позволим капитуляции Украины перед Россией», — заявил Парубий во время открытия утреннего заседания парламента.

Так Парубий отреагировал на инициативу украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

В среду прошло заседание ТКГ в Минске. Представитель Украины Леонид Кучма сообщил, что стороны обсуждали проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала «режима тишины», но и механизма его внедрения.

«Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить», — цитирует Кучму пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ неоднократно заявляли, что ответный огонь сторон на Донбассе также является нарушением Минских соглашений.

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