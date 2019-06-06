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Отстраненный после гибели ребенка генерал возглавил полицию в ООС

06 июня 2019, 12:07

Отстраненный после гибели ребенка генерал возглавил полицию в ООС

Национальная полиция назначила бывшего начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, которого отстранили в связи с убийством ребенка, главой полицейских в составе операции Объединенных сил (ООС). Об этом написал в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сирскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова», - написал он.

Ценов просил отправить его в горячую точку на Донбассе после убийства ребенка полицейскими в Переяслав-Хмельницком. Впоследствии в Министерстве внутренних дел заявили, что руководство МВД и Нацполиции заявление Ценова поддержало.

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области пятилетний мальчик в собственном дворе в результате выстрела получил тяжелое ранение головы и открытую черепно-мозговую травму. После ранения Кирилла доставили в Киев для дальнейшего лечения в нейрохирургическом центре. В понедельник, 3 июня, мальчик умер в больнице.

После смерти мальчика руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевской области отстранены от выполнения служебных обязанностей. Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.

Подозрение в убийстве ребенка было выдвинуто двум полицейским. 

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