Опрос: Более 60% украинцев выступают за дипломатическое урегулирование проблемы Донбасса

Большинство граждан Украины (более 60%) выступают за дипломатические пути урегулирования проблемы Донбасса. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».



По данным опроса, 38% респондентов выбрали варианта ответ «прекращение военных действий и признание территорий временно оккупированными, замораживание конфликта», 22% -«предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины».



Только 5% поддерживают полное отделение оккупированных территорий. Еще 18% поддерживают продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе.



Также опрос показывает, что 65% считают Россию агрессором относительно Украины, а 27% — противоположного мнения.



Опрос проводился с 29 мая по 3 июня среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Погрешность исследования не превышает 2,2%.