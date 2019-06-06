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ВР упростила предоставление гражданства для воевавших за ВСУ на Донбассе иностранцев

06 июня 2019, 16:22

ВР упростила предоставление гражданства для воевавших за ВСУ на Донбассе иностранцев

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №3433 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)». За документ проголосовали 230 нардепов, передает «РБК-Украина».

Законом определяется термин «участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины» в отношении иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь подразделениям, которые принимали участие в антитеррористической операции (АТО).

Также предусматривается признать иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины, находящимися на законных основаниях на территории Украины, и предоставить возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Законопроектом предусматривается установление ограничений по поводу добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства в государство-агрессор или страны, которые не признают территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины.

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